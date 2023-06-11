"البحوث الإسلامية": جهود نشر المعرفة تكشف وعي المجتمع العربي بأهمية العلم والقراءة

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد جولة بمعرض الرباط الدولي للكتاب؛ زار خلالها جناح مجلس حكماء المسلمين، وجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما تفقد الإصدارات العلمية المتنوعة التي تقدمها هذه المؤسسات.

كما تفقد الأمين العام جناح المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، والتي تصدر العديد من الأعمال المختلفة وتقدمها بطريقة برايل لخدمة ذوي الهمم، والتي من أهمها القرآن الكريم بطريقة برايل؛ حيث أكد أهمية هذه الفعاليات والأنشطة في مجال رعاية المكفوفين بما يخدم هذه الفئة المجتمعية المهمة وييسر لهم الخدمات التي يحتاجون إليها.

وقال الأمين العام خلال جولته، إن الاهتمام بذوي الاحتياجاتِ الخاصَّةِ أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه، وهي رسالة عني بها الأزهر الشريف، كما أن مجمع البحوث الإسلامية يقوم بكثير من الجهود في هذا الشأن، ومنها مؤخرًا أنه قام بضم عدد من كريمي البصر للجنة مراجعة المصحف الشريف؛ من أجل العمل على طباعة مصحف الأزهر الشريف بطريقة برايل، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصَّة.

كما ثمَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الجهود التي تبذل من خلال تنظيم معارض الكتب في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الجهود تكشف وعي المجتمع العربي بأهمية العلم والقراءة ودوره في الحفاظ على تراث الماضي واستشراف المستقبل الذي لا يمكن أن تتحقق له أمنياته بعيدًا عن العلم والمعرفة.