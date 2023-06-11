الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يكشف حكم إلقاء السلام فى الشرع

رمضان عبدالسلام
رمضان عبدالسلام

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، علموا أولادكم أن من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، مستدلًا بحديث أنس بن مالك عن النبي عليه السلام قال له: "يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكون لك بركة".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لابد أن يكون في حياتنا السلام، مشيرًا إلى أن إلقاء السلام عليه 30 حسنة، مشيرًا إلى أن "النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أحد الصحابة وهو في المسجد، فقال له السلام عليكم، فقال النبي عشر، ودخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي عشرون، فدخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي ثلاثون لمن أكمله".

حكم إلقاء السلام

وتابع، أن إلقاء السلام سنة والرد واجب؛ لأن الله أمرنا بذلك، بدليل قوله تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا".

رمضان عبدالمعز السلام النبي عليه السلام إلقاء السلام حكم إلقاء السلام

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