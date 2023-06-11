إحالة عاطل وزوجته لترويجهم المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد عاطلًا وزوجته بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق بقسم شرطة التجمع من ضبط أحد الأشخاص وزوجته "حال استقلالهما إحدى السيارات“ مأجورة”، وبحوزتهما" كمية من المواد المخدرة وزنت 700 جرام من مخدر الهيروين وكيلو من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

وبمواجهتهمااعترفابحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.