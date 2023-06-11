أبرزهم خيرت وهبة طوجى والرحبانى.. نجوم حفلات "الأوبرا" خلال صيف 2023

تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، برنامج فني مميز يضم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، يُحييها كبار نجوم الطرب، والفرق الأوبرالية العالمية، طوال شهر يونيو الجاري، ضمن النشاط الصيفى للدار، وذلك فى مختلف المحافظات على مسارح أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يُحيى عدد كبير من النجوم مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية فى مقدمتهم الموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي يلتقي جمهوره، من خلال حفلين موسيقيين ضخمين يحييها مساء اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء الموافق 13 يونيو، بمشاركة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ويرفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة أن التذاكر نفدت فور طرحها بعد ساعة فقط من طرحها بالكامل، وانقسمت التذاكر إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا، وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، مما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.

من جانبها تحيي النجمة اللبنانية هبة طوجي، أولى حفلاتها بالأوبرا المصرية يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يونيو، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى، وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة، والذى يضم 95 فنان ما بين كورال وعازفى آلات شرقية وغربية.

وتقدم هبة، خلال الحفل برنامج فني مميز، إذ قررت أن تهدى جمهورها وشعب مصر، أحدث أعمالها الفنية، كما تحتفل خلال الحفل مع جمهورها بأحدث ألبوماتها "بعد سنين" والذي يضم 13 أغنية منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف.

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وشباك التذاكر وانقسمت أسعار تذاكر الحفل، إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، الثانية 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.

باليه "بحيرة البجع" لمدة 4 ليال على المسرح الكبير

وعلى نفس المسرح تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة العرض العالمي "باليه بحيرة البجع"، بداية من يوم 20 يونيو ويستمر لمدة أربعة أيام حتى 23 يونيو، وذلك بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.

باليه بحيرة البجع إحدى روائع الموسيقار الروسي "تشايكوفسكي" ألفها سنة 1887، وأحد أهم الباليهات الكلاسيكية، وتتضمن أربعة فصول راقصة وقدمت للمرة الأولى على مسرح البولشوي بموسكو في مارس 1887 وقام بتصميم رقصات الباليه "ماريوس بيتيبا" وظلت إلى اليوم ملهمة الكوريغرافيين، وتدور قصته حول الأمير الحزين سيجفريد بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط، على أن يتم ذلك فى حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات، ويقرر ملاحقته.

ويضم البرنامج أيضًا سلسلة حفلات لمجموعة كبيرة من الفرق الغنائية والموسيقية منها حفلًا ضخما لأوركسترا القاهرة السيمفوني يوم السبت الموافق 24 يونيو الجارى على المسرح الكبير، الذي يشهد ايضا حفل مركز تنمية المواهب، للاحتفال بثورة 30 يونيو يوم الجمعة الموافق 30 يونيو.

عائشة كاسترو ورانيا عمر على المسرح الصغير

أما على المسرح الصغير تقيم دار الأوبرا بالتعاون مع سفارة جمهورية الدومينيكان، حفلا ضخما لعازفة الكمان العالمية عائشة سيد كاسترو، بقيادة المايسترو أحمد فرج، يوم الأحد الموافق 25 من نفس الشهر.

وتعزف عائشة خلال الحفل على كمانين، أحدهما كمان 1690 أنطونيو سترافيداريوس، وكمان أنطونيوس بيليزون، فقد اشتهرت بعزفها على الكناني منذ إطلالتها الأولى على الجمهور مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية لجمهورية الدومينيكان في سن الـ11، لتدشن بذلك مسيرتها نحو العالمية بحفلات منفردة في العديد من المهرجانات والمراكز الموسيقية المرموقة في سويسرا، وليتوانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، وتشغل عائشة حالياً منصب مدير المنح في الكلية الملكية للموسيقى، وكذلك رئيس مؤسسة «موسيقى للحياة» الخيرية.

كما يستضيف المسرح الصغير، حفل "موسيقى حجرة" وتحييه عازفة الفلوت رانيا عمر عضو أوركسترا القاهرة السيمفوني والباحثة في علم الموسيقى، وذلك مساء الخميس الموافق 15 الشهر الجاري.

ويتضمن الحفل مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من موتسارت ومندلسون وبيتهوفن وشومان وفيوكو وديتريش، إضافة إلى تقديم التراث الموسيقي العربي بشكل معاصر كما اعتادت رانيا مع فرقتها الشهيرة "فلوت أند بو".

وهابيات وكلثوميات وشموع بمعهد الموسيقى العربية

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية، مجموعة كبيرة من الحفلات والأمسيات الموسيقية، وتحيي المطربة الأوبرالية رحاب عمر، حفلًا غنائيًا الخميس المقبل الموافق 15 يونيو، يتضمن باقة مختارة من أجمل أغانى كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين من بينها "حيرت قلبى معاك، أسال روحك، هقابله بكره، هذه ليلتى".

وفي اليوم التالي الجمعة الموافق 16 يونيو، تحيي فرقة «شموع» بقيادة الصوليست سعيد عثمان، على نفس المسرح، حفلا غنائيا ويقدم عثمان باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل بالإضافة إلى مقتطفات من أعمال كبار الملحنين الذين اثرو الساحة الفنية ، ومنها " علي حسب وداد"، "ثلاث سلامات"، "غريب الدار"، "تخونوه"، كما تشاركه بالغناء المطربة داليا عادل وأغنية "ما تقولش إيه ادتنا مصر".

كما يقيم المعهد حفلًا موسيقيًا يوم الأحد 18 يونيو تحت عنوان "وهابيات"، وفي يوم الأحد الموافق 25 يونيو، تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلها الموسيقي، كما ينظم معهد الموسيقى العربية، أمسية لفرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وتضم الأمسية مجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية والأعمال الغنائية الدينية التراثية والمعاصرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 يونيو.

شروط حضور الحفلات على مسارح الأوبرا

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفلات على جميع المسارح وهي تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً، الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت»، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، إضافة إلى الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.