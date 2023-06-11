الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أسماء العشر الأوائل بالشهادة الابتدائية الأزهرية في بورسعيد

العشر الاوائل
العشر الاوائل

أعلنت منطقة بورسعيد الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية وذلك فور الانتهاء من اعتمادها رسميا.


وقدم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر علام مدير عام منطقة بورسعيد الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، خالص التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات بالشهادة البتدائية الأزهرية، داعيا الله تعالى للجميع بدوام التوفيق والنجاح .

 

وجاء أسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الإبتدائية كالأتي: 


الأولى مريم محمد عبد الفتاح فتيات بورفؤاد النموذجي بمجموع 547، والثاني مريم أحمد جمعة فتيات الزهور النموذجي بمجموع 547، والثالث عائشة محمد منصور فتيات الزهور النموذجي بمجموع 545، والرابع سمية يوسف سعد فتيات بورفؤاد النموذجي بمجموع 545، والرابع مكرر لبنا أسامة محمد نجيب فتيات الزهور النموذجي بمجموع 545، والسادس يوسف محمد صبح بورسعيد الابتدائي بمجموع 544، والسابع محمد أحمد شعبان عبد السلام بنين بورفؤاد النموذجي بمجموع 542، والثامن خديجة محمد مصطفى محمد فتيات بورفؤاد النموذجي بمجموع 541، والثامن مكرر ندى حامد أحمد إبراهيم فتيات الزهور النموذجي بمجموعه 541.

 

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