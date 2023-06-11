متحدث الخارجية «ضيف شرف».. سفارة موسكو تعقد منتدى الإعلام الروسى المصرى (صور)

استضاف البيت الروسي بالقاهرة أول منتدى إعلامي بعنوان «مكانة وسائل الإعلام المصرية والأفريقية في منظور الإعلام العالمي المتغير»، وتوقيته بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي ستعقد في الفترة من 26 يوليو إلى 29 في المدينة الروسية سانت بطرسبرج تحت شعار "التكنولوجيا والأمن باسم التنمية السيادية لصالح الإنسان".

وحضر المنتدى جيورجي بوريسينكو السفير الروسي لدى مصر، وصحفيون من وسائل الإعلام الرائدة في البلدين، أبرزهم مايا مناع رئيسة قناة RT-Arabic TV، ونشأت الديهي المدير التنفيذي لقناة TeN TV، وعماد الدين حسين رئيس إدارة تحرير جريدة "الشروق"، بجانب ممثلين عن الدوائر العلمية والاجتماعية والخبراء البارزين.

فعاليات منتدى الإعلام الروسي المصري

وكذلك، حضر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المنتدى كضيف شرف، بالإضافة إلى حضور صالح الصالحي نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد اليامي المدير العام لاتحاد وكالات الأنباء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعزت سعيد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية.

وألقت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية لروسيا، كلمة ترحيبية للمشاركين، وأشارت إلى أن موسكو ستدرس بالاهتمام نتائج المشاورات واقترحت استمرارها في إطار الدورة المعنية ضمن القمة الروسية - الأفريقية المقبلة، وذلك من أجل تطوير آليات فعالة للتعاون المتكافئ في مجال الاتصالات العامة.

واستمع الحضور إلى كلمة نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد التابعة للجمعية الفيديرالية لروسيا الاتحادية، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا - العالم الإسلامي الدكتور فارين موخامبتشين.

وتمنى للمتحدثين عملًا مثمرًا وأشار إلى الدور القيم للإعلام الوطني في حماية الناس من الدعاية الأجنبية العدوانية، وتم التأكيد على أن الجانب الروسي مهتم بالتنسيق الفعال مع الشركاء العرب والأفارقة على هذا المسار، بما في ذلك التركيز على مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وخلال جلستين، تمت مناقشة الوضع الحالي وآفاق التعاون بين وسائل الإعلام المحلية والإقليمية مع الأخذ في الاعتبار التحولات السياسية الدولية، ويتم النظر في سبل استخدام الأدوات الصحفية في تعزيز مصالح الدول الأفريقية بدعم من روسيا.

وجرى تبادل شامل لوجهات النظر بشأن إمكانيات ربط الأشكال الجديدة لعمل وسائل الإعلام بما في ذلك في مجال الإنترنت، لمكافحة تحديات المعلومات.

وأشار المشاركون إلى المساهمة الإيجابية المحتملة للمحادثات القمة الروسية الإفريقية المقبلة في بناء حوار في المجال الإعلامي العالمي، لا سيما أنها ستتطرق إلى الموضوعات الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال المشترك.