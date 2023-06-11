الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بقفط

حازم عمر
حازم عمر

بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ،  سير العمل بالمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وحسين الزمقان نائب رئيس المدينة وأشرف أبو القاسم رئيس وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة. 

وأكد نائب محافظ قنا، أن الزيارة تأتى فى إطار الجولات الميدانية لمختلف المؤسسات الخدمية للاطمئنان على مدى التزام تلك المؤسسات بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مُيسر وطبقا للفترات الزمنية المحددة لكل خدمة، واستمع لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدا بمستوى الخدمات والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم . 

وعقب ذلك عقد نائب المحافظ اجتماعا مع مسؤولي ملف التقنين بالمركز، للتعرف على آخر مستجدات موقف التقنين، كما ناقش آليات تنفيذ قانون المحال العامة، بهدف ترخيص جميع المحلات بالمدن والقرى. 

أراضي املاك الدولة اراض أراضي أبو القاسم استرداد استرداد أراضي

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