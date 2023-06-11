الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: العمل بالعاصمة الإدارية يحتاج إلى فكر وآليات وتكنولوجيا جديدة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض القيادات والعاملين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول يوم عمل رسمي بها.

وقال "القصير" إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد تغيير مكان وإنما انتقال بفكر جديد وأداء وأسلوب عمل حضارى وتكنولوجيا حديثة وهو ما يتطلب من الجميع بذل كل الجهد حتى يرتقي الأداء إلى مستوى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحقق طموحات الدولة والقيادة السياسية من عملية الانتقال للعاصمة.

وأشار إلى أنه تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي باعتبارها مدينة ذكية، مؤكدا على جميع العاملين بضرورة الانضباط والتعامل الجيد مع المنشآت واتخاذ كل ما يلزم من آليات للحفاظ عليها واستمرارية نظافتها مع التخلي عن أي سلوكيات سلبية أو التي من شأنها إحداث الضرر بالممتلكات العامة وطالب الجميع الظهور بالمظهر اللائق بالوزارة.

وأكد ‏القصير أيضا على استمرار تأهيل وتدريب العاملين، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الهيئات التابعة للوزارة لمباشرة عملهم رسميا من مقر الوزارة بالعاصمة.
 

وزير الزراعة يجتمع بالقيادات والعاملين بالعاصمة

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