الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الشئون الإسلامية السعودى يبحث آخر الاستعدادات لموسم الحج

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

بحث وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، استعدادات اللجان العاملة في موسم حج هذا العام، وأعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والمسائل المتعلقة بالترتيبات الخاصة باستعدادات قطاعات الوزارة للمشاركة في أعمال الحج والخطة التشغيلية للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، حيث جرت مناقشة احتياجات مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وأبرز المشاريع المنفذة وعمل شركات الصيانة والتشغيل، إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأعمال الدعاة والمترجمين، واستعدادات الوزارة لتنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في موسم الحج، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الدكتور آل الشيخ حرص الوزارة على تحقيق التكامل مع قطاعات الدولة كافة لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار وفق أعلى المعايير.

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