الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الإثنين حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء

طقس مصر
طقس مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. 
بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 36 23
بنهــــا 34 24
دمنهور 35 24
وادي النطرون 36 22
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 23
طنطا 33 22
دمياط 27 22 
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 22
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
كاترين 29 17
الطور 36 25
طابا 34 27
شرم الشيخ 36 28
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 25 18
السلوم 28 18
سيوة 37 20
رأس غارب 36 27
الغردقة 36 26
سفاجا 37 27
مرسى علم 36 26
شلاتين 35 25
حلايب 34 26
أبو رماد 34 25 
رأس حدربة 35 25
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 38 22
أسيوط 38 25
سوهاج 39 26
قنا 40 27
الأقصر 40 27
أسوان 40 28
الوادي الجديد 41 27
أبوسمبل 41 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة المنورة 40 27 
الرياض 44 30
المنامة 41 33
أبوظبي 42 31
الدوحة 44 34
الكويت 48 32
دمشق 31 16
بيروت 26 22
عمان 28 18
القدس 27 17
غزة 27 21
بغداد 43 30
مسقط 35 31
صنعاء 30 16
الخرطوم 38 29
طرابلس 26 20
تونس 31 20
الجزائر 25 19
الرباط 26 18
نواكشوط 38 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 25 15
إسطنبول 27 19
إسلام آباد 40 25
نيودلهي 41 31
جاكرتا 33 25
بكين 31 19
كوالالمبور 34 25
طوكيو 24 20
أثينا 27 19
روما 30 17
باريس 29 16
مدريد 26 14
برلين 27 13
لندن 28 16
مونتريال 24 16
موسكو 19 10
نيويورك 24 18
واشنطن 26 15
أديس أبابا 22 13

أرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا الحرارة المتوقعة السواحل الغربية السواحل الشمالية الظواهر الجوية العظمى الصغرى الظواهر الجوي العظمى بالقاهرة العواصم العربية العلمين الجديدة

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