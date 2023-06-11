على الدين هلال: الأصل الدستورى فى عضوية البرلمان هو التفرغ

قال الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي، إن الهدف من مناقشات الحوار الوطني بشأن أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية التي تقوم بدورها الفعال في الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.

جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، مؤكدًا أن الأصل الدستوري في عضوية مجلس النواب والشيوخ هو التفرغ وليس الاستثناء، مشيرًا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابي وبالتالي تفرغه مهم، مؤكدًا على أن التطوير في المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية في الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد في مجلسي النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسي الحقيقي بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية، خاصة أن مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للأعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.