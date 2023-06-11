"الوضع آمن".. خبراء سياحة: استمرار الرحلات على الغردقة من كل الجنسيات

كشف أحمد حسن، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص فى السوق الروسى، عن انتظام الرحلات الجوية القادمة إلى مصر من الخارج، لافتا إلى أنه ليس هناك أي تأثير على الحركة السياحية القادمة بسبب حادث سمكة القرش التى وقعت بأحد شواطئ مدينة الغردقة، موضحا أن السائحين الأجانب يعلمون جيدا أنه حادث عارض ويحدث بالعديد من دول العالم.

لا وجود لأي إلغاء بالحجوزات الفندقية

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التصرف السريع الذى تم باصطياد سمكة القرش المهاجمة للسائح الروسى هدأ من أجواء الحدث، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى تمت بغلق الشواطئ 3 أيام كإجراء احترازى، فكلها عوامل إيجابية لاحتواء الموقف ومنع إثارة أى بلبلة، لافتا إلى توافد كل الجنسيات على مدينة الغردقة، سواء ألمانى أو روسى أو إيطالى والتشيك بولندا بصورة طبيعة ولا وجود لأي إلغاء للحجوزات الفندقية.

117 رحلة جوية إلى مدينة مرسى خلال هذا الأسبوع

وأضاف أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمدينة مرسى علم، أن الأسبوع الجارى من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم نحو 117 رحلة جوية من أسواق هولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا ورحلات من فرنسا العديد من المدن الأوروبية مباشرة إلى مطار مرسى علم.

وأشار إلى أن الحياة البحرية لدينا غنية وهناك العديد من المناطق الجاذبة لمحبى رياضة الغطس ولن يوقف هذا الحادث العارض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحا أن فنادق مرسى علم تنظم بشكل أسبوعى مهرجانات للسائحين المقيمين فيها وهناك العديد من وسائل الجذب التى يتم استخدامها للترفيه عن السائحين.