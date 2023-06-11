الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المنسق العام للحوار الوطنى: لا انتخابات رئاسية مبكرة فى مصر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قدم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التعازي إلى أسرة ومحبي جورج إسحاق، قائلا: إسحاق قامة وطنية وإحدى دعائم الحوار الوطني الذي سانده وانتقده حتى يستقيم، وحاول حضور بعض الجلسات إلا أن ظروفه الصحية لم تسعه.

وأدلى رشوان، بتوضيح مهم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط وخاصة خارج مصر حول ما يسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال رشوان: الدستور نظم كل ذلك والعالم يعرف نظامين فقط للحكم، الرئاسي والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة وفيه ممكن يتم تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسي ومصر أقرب إليه فلا يعرف أصلا انتخابات مبكرة.

وشدد: النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر في مادتين.

وقال: الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، وأيضا المادة ٢٤١ مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات القادمة.

وأوضح: الرئيس انتخب ٢ أبريل ٢٠١٨، وتنتهي مدته يوم ٢ أبريل، وبذلك يكون ٣ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات.

وأشار: المادة ٢٠٩ من الدستور تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطي لا هيئة أخرى في الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهي المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها.

وعلق: من يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد في الدستور، والبعض منهم تحدث عن ٣ انتخابات في وقت واحد رئاسية وبرلمانية ومحلية، في حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهلا بالغا بالقانون.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

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