الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دقيقة حداد بمناقشات الحوار الوطنى على الراحل جورج إسحق

الحوار الوطني
الحوار الوطني

وقف المشاركون بلجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي في الحوار الوطنى، دقيقة حدادًا على روح الفقيد جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وافته المنية مؤخرًا.

وأكد مقرر اللجنة المهندس محمد عبدالغني، أن الفقيد كان له دور وطني لا أحد ينكره إطلاقا.

وأكد أن الصورة الشهيرة للراحل جورج إسحق، وهو يحمي المصلين في ثورة يناير ستكون محفوظة في ذهن جميع المصريين، مشيرا إلى أن مصر فقدت هذه الشخصية النبيلة والوطنية.

وتطرق عبدالغني بحديثه لمناقشات اللجنة، مؤكدا أن ملفي عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتفرغ لمهام العضوية، تعد ملفات فنية متعمقة وبالتالي لا بد أن نكون أمام رؤى علمية تحقق الغرض على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ملف التفرغ لابد أن يراعي نصوص الدستور في ٢٠١٤، والأحكام القضائية التي صدرت بشأن تفرغ النواب.

الحوار الوطنى الحقوق السياسية التمثيل النيابي حقوق الانسان لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني

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