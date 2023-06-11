الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة سرايا يكشف لـ"الباز" شهادته عن ثورة 30 يونيو فى "الشاهد".. الليلة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب الصحفي أسامة سرايا الدين

يدلي الكاتب الصحفي أسامة سرايا الدين، بشهادته اليوم ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، الساعة 11 مساء على قناة إكسترا نيوز.

 ويكشف الكاتب الصحفي أسامة سرايا الدين، عن رؤيته لفترة حكم الجماعة الإرهابية  مقاليد حكم مصر، ورؤيته الخاصة فيما يخص كواليس ثورة 30 يونيو 2013.

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور".

اسامة سرايا الباز الشاهد برنامج الشاهد ثورة 30 يونيو

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