أسامة سرايا يكشف لـ"الباز" شهادته عن ثورة 30 يونيو فى "الشاهد".. الليلة

يدلي الكاتب الصحفي أسامة سرايا الدين، بشهادته اليوم ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، الساعة 11 مساء على قناة إكسترا نيوز.

ويكشف الكاتب الصحفي أسامة سرايا الدين، عن رؤيته لفترة حكم الجماعة الإرهابية مقاليد حكم مصر، ورؤيته الخاصة فيما يخص كواليس ثورة 30 يونيو 2013.

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور".