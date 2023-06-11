الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق مسابقة "درع حُماة الأرض" تكريمًا للمؤسسات ذات الإنجازات المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ومجلة "حُماة الأرض" مسابقة "درع حُماة الأرض"؛ تكريمًا للمؤسسات ذات الإنجازات المستدامة على أرض الواقع، وذلك إيمانًا منهما بما يلعبه القطاعُ الخاصُّ والمؤسساتُ المختلفةُ من دور ذي أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، ريهام فاروق رئيس مجلس إدارة مجلة " حماة الأرض ".

وأشادت ريهام فاروق رئيس مجلس إدارة  مجلة “حماة الأرض”، بالرعاية المعنوية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي  بمجلة حماة الأرض ؛ تقديرًا لدورها المهم في نشر الوعي بالقضايا المستدامة، وسعيها إلى تحقيق العديد من الأهداف المشتركة بينها وبين الوزارة، التي من أهمها  حقوق "الأولى بالرعاية" في التنمية المستدامة، و الاستثمار في الكوادر البشرية، ودعم المرأة الريفية.

وأيضا دورها في تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد "والإنتاج والاستهلاك الأمثل"؛ لأجل حقوق الأجيال القادمة وحمايتها من الفقر، والتنمية الاقتصادية ومساعدة المشروعات متناهية الصغر، وحماية البيئة من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، و جهود الاستعداد والاستجابة للأزمات البيئية والكوارث الطبيعية.

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