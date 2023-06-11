"تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية صباح الغد في 13 لجنة

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال جولته التفقدية الميدانية الموسعة بإدارات شرق المحافظة، إن تعليم مطروح على أتم استعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة صباح غدا الاثنين حيث يؤدي 2662 طالبا الامتحان أمام 13 لجنة تضم 13 رئيس و13 مراقب أول و865 مراقب وملاحظة لأعمال الامتحانات بكافة أرجاء المحافظة وذلك بحضور وجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام ورحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية.

وأوضح أنه تابع خلال جولته اللمسات النهائية باللجان الامتحانية بإدارات الضبعة والعلمين والحمام وذلك قبل انطلاق ماراثون الثانوية حيت تابع جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة بحضور مديري الإدارات التعليمية الثلاث ورؤساء لجان الامتحانات.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنه تفقد الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان إمتحانات الشهادة الثانوية بإدارات الضبعة والعلمين والحمام .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على مشرفي الاستراحات ضرورة تذليل أي عقبات فورا لتوفير الإقامة المريحة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية بذلك وأيضاً تطبيقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

واطمأن وكيل تعليم مطروح من رؤساء اللجان على توافر كافة التجهيزات والدعم اللوجيستي والحزام الأمن بمحيط اللجان مع التعامل التربوي المناسب مع أبنائنا الطلاب وفق الكتاب الدوري الوزاري رقم 25 لسنة 2023.

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

تعليم مطروح": 2662 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

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