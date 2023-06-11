رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يعلن نتيجة معاهد الابتدائية والإعدادية

أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد المحافظة، بحضور عبد المنعم عابدين رئيس كنترول الشهادة الابتدائية وأسامة موسى رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وقال رئيس الإدارة في بيان اليوم، إن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية بلغت 82.5 %، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 90%، مهنئا الطلاب الناجحين بالشهادتين وأولياء أمورهم، متمنيا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح.

وأعرب عن شكره للقائمين على أعمال الامتحانات وفريق عمل إدارة الامتحانات ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم في نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق والمشرف بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.