الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يعلن نتيجة معاهد الابتدائية والإعدادية

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد المحافظة، بحضور عبد المنعم عابدين رئيس كنترول الشهادة الابتدائية وأسامة موسى رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وقال رئيس الإدارة في بيان اليوم، إن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية بلغت 82.5 %، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 90%، مهنئا الطلاب الناجحين بالشهادتين وأولياء أمورهم، متمنيا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح.

وأعرب عن شكره للقائمين على أعمال الامتحانات وفريق عمل إدارة الامتحانات ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم في نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق والمشرف بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

الإدارة المركزية الابتدائية والإعدادية الشهادتين الابتدائية الشهادة الاعدادية الشهادة الابتدائية الشهادتين الابتدائية والإعدادية الشهادة الإعدادي المراحل التعليمية بالشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس