أيمن بهجت قمر يدعم الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص الشاعر أيمن بهجت قمر على دعم لاعبي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة مساء اليوم ضد فريق الوداد المغربي والمقرر أن تقام في العاشرة مساء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر أيمن بجهت قمر عبر حسابه الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لشعار النادي الأهلي وعلق عليها قائلا: “الاهلي فعلا هو أكتر حاجة بتفرحني حتى لو ده بالنسبة لبعض الناس شيء غريب بس ده لأن الواحد بيدور على حاجة تبسطه وتسعده وتلهيه عن همومه في وسط عالم سريع مسعور أناني”.

وأضاف: “احنا بنحب ناس وبننساهم والقلوب بتتقلب لكن بيفضل فريقك اللي بتشجعه هو الحب الكبير اللي عمره ماخذلك وعمره ما كان سبب لزعل او لوود وحتى لو خسر انا اتعلمت منه اني عمري ما اكفر بالقدره على النهوض من تاني والثبات والانتصار وعدم الاستسلام يعني الفكره مش بس كوره ولاعيبه وبطولات ده أسلوب حياة”.

واختتم المنشور قائلا: “إن شاء الله النهاردة هنرجع من المغرب بالكاس”.