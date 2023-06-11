محافظات الجمهورية تنهي استعداداتها لبدء ماراثون الثانوية العامة غدا

أنهت مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، استعداداتها لبدء ماراثون الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي (2022 - 2023)، غدا الاثنين، للشعبتين الأدبي والعلمي (علوم - رياضة)، وتنتهي في 13 يوليو المقبل.

ففي الدقهلية.. أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ناصر شعبان انتهاء المديرية من ترتيباتها لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية العامة، في 151 لجنة امتحانية بعدد 36 استراحة.

وذكرت المديرية أن وكيل الوزارة عقد اجتماعا موسعا بحضور كل من مديرعام التعليم العام، ومسؤول الاستراحات، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس كنترول، ورؤساء اللجان والمراقبين؛ لوضع الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

وطالب وكيل الوزارة بضروره تنفيذ تعليمات الوزارة التي تضمنت عدم استخدام الهواتف المحمولة لأي فرد في اللجنة، واستخدام التليفون الأرضي كوسيلة للتعامل، كما تم شرح طريقة استلام وفتح صندوق الأسئلة، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات بالمديرية تحت رئاسته لتلقي أي شكاوى.

وأوضح أنه تم عمل برتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات (الأمن-الصحة - الكهرباء - التموين)؛ لتأمين استلام صناديق ومظاريف وكراسات الامتحان، وتأمين نقل كراسات الأسئلة من مركز التوزيع إلى مقار اللجان، وتوفير سيارتي إطفاء تتواجد بلجنتي النظام والمراقبة بدءا من أعمال تقدير الدرجات.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات.. قال وكيل الوزارة إنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة لتضم طبيبًا صحيًا أو زائرة صحية، وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف؛ لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان؛ للتعامل الفوري مع أي طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة لاستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية؛ لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى قوات الأمن الخاصة باللجان؛ لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها، مؤكدا توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية؛ لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى بدء انعقاد غرفة عمليات الثانوية الرئيسية برئاسته ومقرها ديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية؛ لمتابعة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من اليوم، حيث تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية برئاسة مديري الإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، وتذليل العقبات التى تواجه رؤساء اللجان وحل المشكلات فور حدوثها.

وفي جنوب سيناء.. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل جاهزية المديرية لامتحانات الشهادة الثانوية، والتي يؤديها 1199 طالبا وطالبة بـ 8 لجان امتحانية بمدن (طور سيناء، شرم الشيخ، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، دهب، نويبع).

وأوضح عقل أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا إلكترونية، كما تم تجهيز 14 استراحة للمنتدبين بواقع 7 رجال و7 سيدات بإجمالي 450 سريرا لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المحافظ؛ لاستعراض بروتوكول التعاون بين المديرية والجهات المعنية؛ لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، إضافة للتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة أو توفير الخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وكذلك هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام باتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان خاصة الكتاب الدوري رقم (22)؛ لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم للطلاب.

وفي الوادي الجديد.. التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندس سيد عبد العزيز، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بحضور مديري الإدارات التعليمية واللجنة الثلاثية المشكلة والمعنيين بأعمال الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة إنه تم استعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات، موجها بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، فضلا عن توفير كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان؛ لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء والأمان، بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بكل يسر بعيدا عن أي قلق أو توتر.

وأكد على التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية؛ لحل أية مشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، بجانب التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية؛ لضمان انضباط ودقة العمل.

وفي دمياط.. تابعت المحافظ الدكتورة منال عوض آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2022 - 2023)، حيث اطلعت على ما قامت به مديرية التربية والتعليم لتجهيز 40 لجنة امتحانية لاستقبال 13 ألفا و51 طالبا وطالبة بعدد 6 آلاف و138 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم" و2368 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضة" و4 آلاف و544 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وأيضًا تجهيز 30 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين.

ووجهت المحافظ بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية؛ لمتابعة الموقف أولا بأول والتعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.