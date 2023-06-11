الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية

الابتدائية الأزهرية
الابتدائية الأزهرية

اعتمدت الإدارة المركزية الأزهرية بالدقهلية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة الدقهلية.

وحصلت “الدستور” على أسماء الأوائل بالشهادة الابتدائية وهم: الأول سلمى أحمد إبراهيم محمد رمضان، من مدرسة اويش الحجر الابتدائية فتيات، بمجموع 548 درجة، بنسبة99.64%، الثاني سماح محمد فتحي عبد الفتاح من مدرسة الدراكسة الابتدائية، بمجموع 547.5 درجة، بنسبة 99.55%، الثالث محمد أحمد مجاهد عز الرجال، من مدرسة الزريقي الابتدائية المشتركة، بمجموع 547 درجة، بنسبة 99.45%، الثالث مكرر هدى محمد رفعت عبدالمجيد، من مدرسة ميت محسن الابتدائية، بمجموع 547 درجة، بنسبة 99.54%،الرابع جويرية عمرو إبراهيم محمود، من مدرسة شبراهور الابتدائية، بمجموع 546.5 درجة، بنسبة 99.36%،الخامس أحمد معاذ عاطف الشحات، من مدرسة اويش الحجر الابتدائية، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%،الخامس مكرر مريم تامر مصباح صالح عبد العزيز، من مدرسة ميت رومي الابتدائية، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%،الخامس مكرر مليكة محمد الشربيني محمد، من مدرسة ميت رومي الابتدائي، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%، الخامس مكرر مريم أحمد إبراهيم أحمد، من مدرسة سندوب الابتدائية، بمجموع 546 درجة، بنسبة 99.27%.

أما قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالدقهلية، فهم: الأول محمد إبراهيم عبد النبي خليفة، بمدرسة كوم الدربي الابتدائية، بمجموع 434 درجة، بنسبة 96.44%،الثاني عاطف محمد عاطف عبد الفضيل، من مدرسة صدقا الابتدائية بنين، بمجموع 433 درجة، بنسبة 96.22%،الثالث محمد صلاح علي مصطفى الفقي، من معهد سلكا وبحقيرة الابتدائي، بمجموع 427 درجة، بنسبة 94.89%،الرابع هبة أبو طالب محمد أبو طالب يوسف، من مدرسة ميت عباد الابتدائية، بمجموع 426 درجة، بنسبة 64.67%.

الإدارة المركزية الدقهلية الشهادة الابتدائية الدستور الأوائل

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