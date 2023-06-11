سماع أقوال المصابين فى تصادم سيارتين ببولاق

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور.

وقالوا إنهم فوجئوا خلال استقلالهم السيارة الميكروباص، بالاصطدام بالسيارة النقل، مما أسفر عن وقوع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري فى بولاق الدكرور بوجود مصادمة ومصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين نقل وميكروباص، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.