الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر التحضيري الأول لمؤتمر التطبيقات السياحة الصحية المصرية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في فعاليات المؤتمر التحضيري الأول الذي تم في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية"، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ. 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة، بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر واللواء خالد عبد العال القاهرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وعدد من المسئولين بوزارات الصحة والسياحة والطيران ، والمحافظات التى تشتهر بوجود السياحة العلاجية بها . 

وأوضح محافظ مطروح، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الفريدة والمتنوعة التى  تؤهلها لوضعها بقوة على خريطة السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن واحة سيوة بمطروح والتي تعتبر من أهم الواحات المصرية التى تشتهر بالسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة الدفن بالرمال.

ويساعد فى علاج الروماتيزم والروماتيد والخشونة وآلام العمود الفقرى بالإضافة إلى المياه الكبريتية التي تعتبر مقصد للشفاء من الامراض الجلدية وكذا بحيرات الملح التي تستخدم لعلاج أمراض الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية.وغيرها من المقومات للسياحة العلاجية. 

أهداف التنمية المستدامة السياحة العلاجية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خريطة السياحة العلاجية العالمية محافظ مطروح وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس