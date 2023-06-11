محافظ مطروح يشارك في المؤتمر التحضيري الأول لمؤتمر التطبيقات السياحة الصحية المصرية

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في فعاليات المؤتمر التحضيري الأول الذي تم في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية"، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة، بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر واللواء خالد عبد العال القاهرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وعدد من المسئولين بوزارات الصحة والسياحة والطيران ، والمحافظات التى تشتهر بوجود السياحة العلاجية بها .

وأوضح محافظ مطروح، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الفريدة والمتنوعة التى تؤهلها لوضعها بقوة على خريطة السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن واحة سيوة بمطروح والتي تعتبر من أهم الواحات المصرية التى تشتهر بالسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة الدفن بالرمال.

ويساعد فى علاج الروماتيزم والروماتيد والخشونة وآلام العمود الفقرى بالإضافة إلى المياه الكبريتية التي تعتبر مقصد للشفاء من الامراض الجلدية وكذا بحيرات الملح التي تستخدم لعلاج أمراض الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية.وغيرها من المقومات للسياحة العلاجية.