المعمل الجنائى يعاين خسائر الحريق بالعمرانية

انتقل فريق من الأدلة الجنائية بالجيزة، اليوم الأحد، إلى موقع عقار بمنطقة العمرانية لفحص الخسائر التي نتجت عن الحريق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل داخل عقار مهجور.

وأسفر عن مصرع شخصين، وتم نقلهما إلى المشرحة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.



حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.