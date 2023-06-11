الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الميداني" يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

أحمد سمير الميداني
أحمد سمير الميداني

استعرض أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة لضمان ظهورها على الوجه الأكمل.

وحرص الميداني على متابعة كافة التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الإفريقية ومناقشة الجهاز الإداري في كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.

ويأتي الاهتمام بالبطولة الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الرياضي والسياسي بالقارة الإفريقية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأكد الميداني بأنه قام بالتواصل مع علاء أبوالقاسم المدير الرياضي للاتحاد، لتوفير الأوقات المناسبة لتدريب اللاعبين بالمنتخب المصري مع أيمن غنيم المدير الإداري ولتوفير التوقيتات المناسبة لباقي الفرق المشاركة.

واختتم الميداني أنه حرص على الاطمئنان على جاهزية الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والنفسية للفريق المصري مع عرض كافة التفاصيل على عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد.

يذكر أن بطولة إفريقيا ستقام للأسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو في صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر.

دكتور حسن مصطفى عبدالمنعم الحسيني الحسيني الحسيني رئيس الاتحاد المصري أحمد سمير الميداني

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