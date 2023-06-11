أبو الغيط: مخرجات القمة العربية الصينية أعطت دفعة جديدة للتعاون المشترك

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “المملكة العربية السعودية تقود دفة العمل العربي المشترك للفترة المقبلة منذ ترؤسها للقمة العربية بجدة في 19 مايو الماضي.

وتابع فى كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض تحت عنوان "التعاون من أجل الرخاء"، أن القمة العربية الصينية 2022 التي أعطت مخرجاتها دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بفضل رغبة الطرفين الصادقة في الارتقاء بالتعاون إلى رحاب أوسع.