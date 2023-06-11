ضبط راكب يهرب أسلحة بمطار القاهرة

قررت نيابة النزهة، اليوم، حجز راكب يهرب أسلحة بيضاء عبارة عن خناجر وبلطة، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة من ضبط شخص تم الاشتباه فيه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تبين ضبط 20 خنجرًا أشكالًا وأحجامًا متنوعة و14 مطواة و"بلطة".

وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتها طبقًا للقانون، تم ضبطه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.