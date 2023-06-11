محافظ دمياط تتابع الاستعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وستبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

واطلعت المحافظة على ما قامت به مديرية التربية والتعليم لتجهيز عدد 40 لجنة امتحانية لاستقبال 13051 طالبًا وطالبة، وذلك بعدد 6138 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم" و2368 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضة" وكذلك 4544 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وأيضًا تجهيز 30 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين.

وفى السياق، وجهت المحافظ بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولا بأول و التعامل مع أي شكوى قد تطرأ فورًا.