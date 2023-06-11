الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضياء رشوان يحضر جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية

ضياء رشوان في جنازة
ضياء رشوان في جنازة جورج اسحاق

وصل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لحضور جنازة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

ويشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والفنانين منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.

الحركة الوطنية المصريه الكاتدرائية المرقسية في العباسية الكاتدرائية بالعباسية القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المنسق العام للحوار الوطني الوطنية المصرية حقوق الانسان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صراع مع المرض كاتدرائية المرقسية مجلس القومي لحقوق الإنسان موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

مواد متعلقة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى المصرى

وزراء وسياسيون وشخصيات عامة فى عزاء شقيقة عصام شرف (صور)

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يونيو 2023

جمهور مهرجان الطبول يرسل رسالة سلام للعالم

مهرجان الطبول يكرم عدد من الشخصيات المصرية والأجنبية

فرق الفنون الشعبية والفلكلور المصرى يبدعان فى ختام مهرجان الطبول

تفاعل كبير من الجماهير مع الموسيقى العسكرية بختام مهرجان الطبول

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

ضبط 1.75 طن قمح تم تجميعها بدون ترخيص في المنوفية

انقلاب سيارة محملة بالبضائع أعلى الطريق الدائرى

مصرع شخص وإصابة 4 بتصادم سيارتين فى أسيوط

عاطل وراء قتل شخص فى مشاجرة بالمعادى

مصرع اثنين وإصابة 3 بانقلاب ميكروباص فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية