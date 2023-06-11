ضياء رشوان يحضر جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية
وصل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لحضور جنازة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والفنانين منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.
وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.
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