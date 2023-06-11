حبس عاطل 6 سنوات بتهمة حيازة مخدرات في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تجار مخدرات بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته الاتجار في الهيروين، وحبس 3 شهور عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص ببولاق الدكرور.

وكان المستشار طارق حسنين كروم، المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أمر بإحالة القضية رقم 3549 لسنة 2023 جنايات بولاق، والمقيدة برقم 407 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات المختصة.

وتبين أن المتهم حاز بقصد الاتجار جوهراً محدداً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاح أبيض “مطواة” بدون ترخيص.