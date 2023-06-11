الأنبا بولا يستقبل وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم بمقر المطرانية

استقبل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم، بقيادة الأخ كامل حلمي، والأخ ماجد فوزي، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم مجلس جنود مريم التهنئة إلى نيافة المطران، بالسيامة الأسقفية، كما تمت مناقشة دور جنود مريم بالكنيسة، بالإضافة إلى عرض تطلعات الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، كان قد استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، المجلس الرعوي لكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، حيث قدم الوفد التهنئة إلى صاحب النيافة، بالسيامة الأسقفية، كما عبر المجلس عن امتنانهم، لخدمة القمص توماس وليم (الأنبا مرقس)، الذي خدم الرعية، قرابة الثلاث سنوات، حقق خلالها نهضة كبيرة بالكنيسة.

وأشار المجلس الرعوي أيضًا إلى روح الوحدة بين الإيبارشيتين، بالإضافة إلى روابط المحبة الأخوية بين صاحبي النيافة الأنبا دانيال لطفي، والأنبا مرقس وليم.

فى نهاية اللقاء، شكر الأنبا مرقس الوفد، على هذه الزيارة، النابعة من مشاعر المحبة الصادقة لنيافة الأنبا دانيال، والأب ميشيل زاهر، وجميع أبناء الرعية، متمنيًا دوام الرباط الأخوي بين الإيبارشيتين.