حجز المتهم بحيازة سجائر ماريجوانا في مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة اليوم، حجز متهم ضبط بحوزته على سجائر ماريجوانا في حقائبه بمطار القاهرة، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وتمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط راكب يهرب سجائر ماريجوانا في حقائبه.

وكانت بداية الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته خمس عبوات بها سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر و20 قطعة حلوي مخلوطة بنفس المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.