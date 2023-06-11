الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهم بحيازة سجائر ماريجوانا في مطار القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة اليوم، حجز متهم ضبط بحوزته على سجائر ماريجوانا في حقائبه بمطار القاهرة، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وتمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط راكب يهرب سجائر ماريجوانا في حقائبه.

وكانت بداية الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته خمس عبوات بها سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر و20 قطعة حلوي مخلوطة بنفس المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحريات الخطوط الإماراتية القاهرة الدولي الكترونية الماريجوانا

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