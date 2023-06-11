القبض على عصابة استغلت الأطفال في أعمال التسول

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة، حملات أمنية؛ لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين.



واستهدفت الحملة الأمنية دوائر أقسام شرطة السلام أول وعين شمس والنزهة والهرم وبعض الميادين والحدائق العامة والمولات التجارية والمناطق الحيوية.

وأسفرت عن ضبط أحد الأشخاص وسيدتين، وبحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، حال قيامهم بأعمال التسول واستغلال الأطفال الأحداث واستجداء المارة بالطريق العام بقصد التربح، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال الأحداث والإتجار بهم.