ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادتين الإعدادية والابتدائية بالمدارس الأزهرية في أسوان
أعلنت منطقة أزهر أسوان، أسماء الأوائل على الشهادتين الإعدادية والابتدائية أيضًا، وذلك بعد اعتماد النتائج والتى كانت بنفس نسبة النجاح والتى بلغت 78% للشهادتين.
وتنشر "الدستور" أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية وهم:
أسامة شعبان محمد حافظ، معهد أسوان الإعدادى النموذجى، بمجموع 99.5%، يحيى محمد سيد محمود، معهد الصعايدة الإعدادى بنين، بمجموع 99.40 %، وأسماء شعبان محمد حافظ، معهد فتيات أسوان النموذجى، بمجموع 99.10%، و محمد أبو الحجاج حسن محمد، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 99%، و يوسف تاج الدين عبدالرحيم محمد، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.5%, و المؤيد محمد مهلل عبدالباسط، معهد الصعايدة الإعدادى بنين، بمجموع 98.40%، و يحيى محمود محمد حمدنالله، معهد كوم أمبو النموذجى بنين، 99.40 %، و شهد محمد عثمان موسى، معهد فتيات الشيخ أحمد عبدالباسط، بمجموع 98.30%.
كما تضمنت أسماء الأوائل كلاً من: ندا طارق أحمد عبد الظهر، معهد فتيات الكاجوج الإعدادى، بمجموع 98.30%، ومحمد جمال عبدالمجيد زارع، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.20%، وأية عبدالعال جمعة إبراهيم، معهد فتيات كوم أمبو، بمجموع 98.20%، أحمد محمد زكى بدوى، معهد أسوان الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.20%، فاطمة معمر عبد الراضى محمد، بمجموع 98.20%.
بينما جاءت أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية الأزهرية "كفيف": شيماء خميس رشدى حسن، معهد فتيات الصعايدة، بمجموع 93%، ويوسف عبدالرحمن عوض جادو، معهد بنين المريناب، بمجموع 78%، وطارق سعد عبد الباقى عبدربه، معهد بنين منيحه، بمجموع 70%، و طه سعيد أحمد مسلوب، معهد بنين كوم أمبو، بمجموع 66%.
أما بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية الأوائل هم كلاً من:
عمار رمضان رزق بدوى، معهد الفتح المبين المحمودية، بمجموع 99.5%، وبتول أيمن محمد كريم، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 99.1%، وجنا محمد أحمد محمد سنا، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 99.1%، وعبدالله أحمد محمد كامل، معهد الفتح المبين المحمودية، بمجموع 99.1%، مؤمن على حسين على، معهد أبو الحسن الشاذلى، بمجموع 99.1%، ومريم سراج عبد الجليل عبد القادر، معهد أسوان النموذجى، بمجموع .98.8%، وفاطمة محمود بدرى معهد الكلح شرق، بمجموع 98.5%، ومعاذ أحمد عطيتو، معهد كوم أمبو النموذجى، بمجموع 98.5%، وأية كامل محمد جاهين، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 98.4%، ورهف مصطفى عوض جودة، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 98.4%.