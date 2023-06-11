الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن إطلاق النار على شاب في الوايلي

إطلاق النار
إطلاق النار

أمرت نيابة الوايلي، اليوم الأحد، طلب تحريات المباحث حول واقعة إطلاق النار وقتل شخص، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلي.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين مقتل شاب إثر إصابته بعدة طلقات نارية، بإجراء التحريات تبين قيام أخر بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، ويجري رجال المباحث التحريات حول الواقعة وملابساتها.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها وكشف مُلابساتها، ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مديرية امن القاهرة اطلاق النار تحريات المباحث قتل شخص سماع اقوال شهود العيان

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