الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل مسن وإصابة نجله فى مشاجرة بين عائلتين بسبب قطعة أرض بدشنا

حادث
حادث

لقي مُسن مصرعه وأصيب نجله، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في نجع سعيد مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة مسلحة في نجع سعيد، مركز دشنا وأسفرت عن مقتل مُسن وإصابة نجله.

وبعد الفحص تبين مقتل عوض الله السيد خليل، يبلغ من العمر 60 عامًا، وإصابة نجله محمد عوض الله، يبلغ من العمر 22 عامًا، طلق ناري في البطن بطلق ناري، بسبب خلافات على قطعة أرض.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا، والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة إثر نشوب مشاجرة اسفر أسلحة النارية إسعاف ازمة

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مقتل مسن وإصابة نجله فى مشاجرة بين عائلتين بسبب قطعة أرض بدشنا

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