رئيس البرلمان يستقبل وكيل رئيس المجلس الوطنى الأذربيجانى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الوكيل الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، عادل علييف، والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الأحد.

وفي مستهل اللقاء، رحب "المستشار عبدالرازق" بالوفد الأذري في القاهرة، مؤكدًا أهمية بناء العلاقات التاريخية والودية والطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحيث يتم تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والاستفادة من التقارب الذي تم تدشينه بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، أعرب عادل عليف عن سعادته لحسن استقباله في مصر، مشيدًا بالمستوى الذى وصلته علاقات التعاون، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين، وكان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أذربيجان، تؤكد عمق وقوة هذه العلاقات، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات.

وأشاد علييف بموقف مصر الداعم لأذربيجان وحقها في الدفاع عن أراضيها وتوقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا. من جانبه، هنأ "المستشار عبدالرازق" بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف، مؤكدًا أن مصر دائمًا تقف بجانب كل من شأنه حماية الأمن والسلم الدوليين وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بدولة صديقة مثل أذربيجان، مشيدًا بدور أذربيجان الداعم لمصر في قضية مياه النيل، وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ومن الجانب الأذري السيد عابدين فرز علييف، محافظ أبشرون، والدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.