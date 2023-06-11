الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان يستقبل وكيل رئيس المجلس الوطنى الأذربيجانى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الوكيل الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، عادل علييف، والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الأحد.

وفي مستهل اللقاء، رحب "المستشار عبدالرازق" بالوفد الأذري في القاهرة، مؤكدًا أهمية بناء العلاقات التاريخية والودية والطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحيث يتم تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والاستفادة من التقارب الذي تم تدشينه بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، أعرب عادل عليف عن سعادته لحسن استقباله في مصر، مشيدًا بالمستوى الذى وصلته علاقات التعاون، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين، وكان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أذربيجان، تؤكد عمق وقوة هذه العلاقات، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات.

وأشاد علييف بموقف مصر الداعم لأذربيجان وحقها في الدفاع عن أراضيها وتوقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا. من جانبه، هنأ "المستشار عبدالرازق" بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف، مؤكدًا أن مصر دائمًا تقف بجانب كل من شأنه حماية الأمن والسلم الدوليين وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بدولة صديقة مثل أذربيجان، مشيدًا بدور أذربيجان الداعم لمصر في قضية مياه النيل، وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة. 

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ومن الجانب الأذري السيد عابدين فرز علييف، محافظ أبشرون، والدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارات المتبادلة العلاقات التاريخية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المجلس الوطني رئيس مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

إصابة 3 صدمهم تروسيكل في حلوان

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية