مصرع اثنين وإصابة 3 بانقلاب ميكروباص فى الشرقية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبرى جويش أمام النساجون بالعاشر من رمضان.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى جامعة العاشر من رمضان باستقبال "شعبان. ذ" 53 سنة مصابا ما بعد الارتجاج و"أحمد. ح" 26 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، "محمد. ر"، 30 سنة، مصاباً بكسر باليد اليسرى، "تامر. م"، 42 سنة، جثة هامدة، "محمد .ع"، 54 سنة، جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بالفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبرى جويش أمام النساجون بالعاشر من رمضان.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.