رئيس البرلمان العربى يدعو الفرقاء الليبيين إلى سرعة التوافق الوطنى حول الانتخابات

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي بداية اللقاء رحب "العسومي" بمندوب ليبيا، مجددًا التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شئونها الداخلية، معربًا عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس البرلمان العربي ضرورة التوافق الوطني الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، لدورها الحاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدولة الليبية.

من جانبه أشاد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بجهود البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي لدعم ليبيا في كافة المحافل العربية والدولية التي يشارك فيها البرلمان العربي، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق طالب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدول العربية بأن يكون لها دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم، قائلًا "إننا لا نريد أن تنضم الأزمة السودانية، إلى قائمة الأزمات العربية التي تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية، ويقف الأمر عند إرسال مبعوث أممي أو دولي، فهذه دولنا وتلك قضايانا، ونحن العرب أولى بأن نتحِد جميعًا، لكي نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين ويحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، وسلطته الشرعية".

وحول تطورات القضية الفلسطينية، أكد العسومي في كلمته أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي، أمس، الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى، معربًا عن إدانة البرلمان العربي للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وخاصة استكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين، مؤكدًا أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالمساعي العربية المبذولة لاستمرار الهدنة، بما يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبما يُفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية النهائية والشاملة للأزمة، مشيدًا بإعلان الأمم المتحدة، عن بدء عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك، مما سيساهم في تجنيب المنطقة كارثة بيئية كبيرة.

جانب من اللقاء