الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يدعو الفرقاء الليبيين إلى سرعة التوافق الوطنى حول الانتخابات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي بداية اللقاء رحب "العسومي" بمندوب ليبيا، مجددًا التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شئونها الداخلية، معربًا عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس البرلمان العربي ضرورة التوافق الوطني الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، لدورها الحاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدولة الليبية.

من جانبه أشاد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بجهود البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي لدعم ليبيا في كافة المحافل العربية والدولية التي يشارك فيها البرلمان العربي، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق طالب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدول العربية بأن يكون لها دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم،  قائلًا "إننا لا نريد أن تنضم الأزمة السودانية، إلى قائمة الأزمات العربية التي تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية، ويقف الأمر عند إرسال مبعوث أممي أو دولي، فهذه دولنا وتلك قضايانا، ونحن العرب أولى بأن نتحِد جميعًا، لكي نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين ويحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، وسلطته الشرعية".

وحول تطورات القضية الفلسطينية، أكد العسومي في كلمته أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي، أمس، الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى، معربًا عن إدانة البرلمان العربي للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وخاصة استكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين، مؤكدًا أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما  أشاد رئيس البرلمان العربي بالمساعي العربية المبذولة لاستمرار الهدنة، بما يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبما يُفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية النهائية والشاملة للأزمة، مشيدًا بإعلان الأمم المتحدة، عن بدء عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك، مما سيساهم في تجنيب المنطقة كارثة بيئية كبيرة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الجلسة العامة المحافل العربية والدولية جامعة الدول العربية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الانتخابات الرئاسية والتشريعية الانتخابات الليبية الانتخابات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

مصرع وإصابة 4 إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية في الإسماعيلية

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية