الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال 8 سنوات.. "مشروعك" تقدم ملياران و350 مليون جنيهاً في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و349 مليون و365 ألف جنيهاً ،استفاد منها 15 ألفا و508 مشروعات صغيرة، توفر عشرات آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك على مدار 8 سنوات منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية مايو 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة

وثمن المحافظ المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع وهي (مصر،الأهلي ،القاهرة ،الزراعي ،التعمير،الأسكندرية، القطري)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

أشارت مدير"مشروعك" إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم،بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

الدكتور محمد هاني غنيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزارة التنمية المحلية المشروع القومي الشباك الواحد

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