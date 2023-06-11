فخرى الفقى: زيادة الاستثمارات الحكومية 40% فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأشار الفقي إلى زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ورفع الدعم المقدم للخبز والمواد البترولية.

وأكد رئيس لجنة الخطة بالبرلمان أنه تمت أيضا زيادة الأسر المستفيدة من مخصصات تكافل وكرامة، فضلا عن برنامج حياة كريمة، بالإضافة إلى العديد من مخصصات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية بنسبة 40% وهي نسبة غير مسبوقة، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال النائب فخري الفقي: وفيما يتعلق بفوائد الدين العام والتي تبلغ تريليونا و120 مليارا، فإنه تم توفير فائض أولى كبير يقدر بنحو 300 مليونا لسداد هذه الفوائد.