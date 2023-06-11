الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، برفع الإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023، والتي ستنطلق غدا الاثنين 12 يونيو علي مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 18 يونيو وتنتهي الخميس 13 يوليو المقبل، حيث سيؤديها 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

- تجهيز 200 لجنة أساسية و40 احتياطية 

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تجهيز 200 لجنة أساسية علي مستوى المحافظة، و40 لجنة احتياطية للطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا علي متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وكلف "راشد"ً مديرية الصحة بضرورة تواجد طبيب او زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، كما ناشد أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات ولتهيئة المناخ الملائم للطلاب .

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تجهيز 46 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة، مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

لافتا أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهوله ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

امتحانات الثانوية العامة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

مصرع موظف صدمته سيارة بالطريق السياحى بالجيزة

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فى أسوان بنسبة نجاح 78%

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المقطم

مقتل مسن وإصابة نجله فى مشاجرة بين عائلتين بسبب قطعة أرض بدشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية