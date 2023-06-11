مصرع عامل بطلق ناري في سوهاج

أمرت نيابة سوهاج، اليوم، بالتصريح بدفن جثة عامل زراعي في بداية العقد الخامس من العُمر، كان قد انتهت حياته؛ إثر إصابته بطلق ناري في رقبته من الناحية اليُمنى، داخل سيارته، على الطريق الزراعي بقرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة عامل زراعي داخل سيارته على الطريق الزراعي.



وتبین إنهاء حياة “أبو الخل. أ” 43 سنة، عامل زراعي داخل سيارته الملاكي؛ إثر إصابته بطلق ناري في رقبته من الناحية اليُمنى.

بسؤال زوجته المدعوة "هدى ع.ف- 29 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، اتهمت شقيق زوجها المدعو "معروف أ.ع- 52 سنة- عامل زراعي- ، بالتعدي على زوجها وإطلاق عيار ناري عليه أثناء قيادته السيارة؛ ما أدى إلى إنهاء حياته؛ بسبب الخلافات المالية القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وتم ضبط السلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن طبنجة حلوان، بإرشاده.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.