غرق طفل فى مياه النيل بسوهاج

أمرت نيابة سوهاج، اليوم، بالتصريح بدفن جثة طفل توفى غرقًا أثناء لهوه فى مياه النيل أمام منزل أسرته بشارع الأمير حسن دائرة بندر أخميم.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفاده مصرع حياة صغير غرقًا بنهر النيل.



وتبین انتهاء عُمر صغير يُدعى “صفوت. س. ف. ج”، 5 سنوات، وبسؤال والده «سلامة. ف»، 33 سنة، عامل، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة نهر النيل أمام المنزل، انزلقت قدماه وسقط به؛ ما أدى ذلك إلى غرقه ولفظه أنفاسه الأخيرة، ونفى الشبهة الجنائية.



وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.