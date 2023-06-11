ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، راكبًا يهرب أقراصًا مخدرة لعقار الترامادول.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من باريس حيث استوقف محمود عبدالمطلب، مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب تبين ضبط 18 شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 158 قرصًا.

تم ضبطه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.