النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

أحال المستشار أحمد مكي، محامى عام أكتوبر الكلية، طالبا وميكانيكيا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتهديد طفلة بنشر صورة مخلة ومقاطع فيديو لابتزازها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين هددا المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً - عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي واتساب – بإفشاء أمور مخدشة بالشرف بأن أرسلا إليها عدة صور ومقاطع مسجلة لها وهي مجردة من ملابسها دون رضائها، مهددين إياها بنشرها وإذاعتها بين أقاربها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب لحملها على الخضوع لشهواتهما الجنسية وإقامة علاقة جنسية معها والتحصل منها على مبالغ نقدية نظير عدم نشرهما إياها وشرعا في التحصل على مبالغ نقدية من المجني عليها الطفلة نظير عدم نشرهما الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من جريمتهما محل الاتهام اللاحق وسجلا عن طريق أحد الأجهزة المعدة للاتصالات الهاتفية مقاطع مرئية وصوراً خاصة بالمجني عليها الطفلة، وكان ذلك بغير رضائها وكان ذلك لاستعمالها واعمال أثرها في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.