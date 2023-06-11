الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بجسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحرى وأم درمان

اشتباكات بجسر الحلفايا
اشتباكات بجسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوجود اشتباكات بجسر الحلفايا الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم بحري وأم درمان.

وقال محمد إبراهيم، مراسل القناة، اليوم الأحد، أن هناك سماعًا لأصوات اشتباكات عنيفة بمنطقة الحاج يوسف بشرق النيل، حيث قام الجيش السوداني بضرب قوة من عناصر الدعم السريع في مواقع مختلفة بالخرطوم بحري، مؤكدا أن الجيش السوداني يتصدى لهجمات من عناصر الدعم السريع ضد سلاح المدرعات

يشار إلى أن الهدنة المقررة لمدة 24 ساعة فقط، انتهت اليوم في الساعة 6 صباحا، لتشهد أم درمان قصفًا مدفعيًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جسر الحلفايا العاصمة السودانية الخرطوم الخرطوم بحري أم درمان الجيش السوداني الدعم السريع

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