تقارير: بيراميدز يفاوض التعاون السعودى لشراء الفترة المتبقية من عقد مصطفى فتحى

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن إدارة نادي التعاون السعودي، تدرس بيع المدة المتبقية من عقد مصطفى فتحي، لاعب الفريق، المعار حاليًا إلى بيراميدز، خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن نادي التعاون، تلقَّى اتصالات رسمية من هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، يطلب فيها التفاوض على شراء ما تبقَّى من عقد اللاعب، الذي يملكه النادي القصيمي، والذي سينتهي في صيف 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة التعاون لا تمانع بيعَ عقد فتحي في حال حصولها على مبلغ يرضي تطلعاتها، خاصةً أن اتفاقية الإعارة نصَّت على أحقية بيراميدز في شراء ما تبقى من العقد، وفق المصادر.

وكان فتحي - البالغ من العمر 29 عامًا - قد انضم إلى بيراميدز، في سبتمبر الماضي، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من التعاون.

وشارك فتحي في 43 مباراة، مع بيراميدز، بواقع 29 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وواحدة في كأس مصر، وسجَّل خلالها 11 هدفًا، وصنع خمسة أهداف، ونال بطاقة صفراء واحدة.