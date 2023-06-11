الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يقرر عودة أول المعارين فى الانتقالات الصيفية

شعار الزمالك
شعار الزمالك

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعودة محمود علاء، مدافع الفريق الأول، المعار لصفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق.

وحسم مسئولو نادي الزمالك موقف محمود علاء مدافع الفريق، من العودة من الاتحاد السكندري بعد انتهاء فترة الإعارة.

ورفضت إدارة الزمالك بشكل رسمي رغبة زعيم الثغر في تجديد إعارة محمود علاء، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه بشكل كبير.

وتتمسك إدارة الزمالك بعودة مدافع الفريق حيث يحتاج الفريق إلى خدماته خاصة بعد إصابة محمود حمدي "الونش" بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

الانتقالات الصيفية المقبلة الجهاز الفني للزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوري اللاعب محمود علاء عودة المعاريين

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