"كارثة".. تحذير من زيادة استعمال القنب لأغراض غير طبية أو علمية

حذر رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الدكتور جلال توفيق من الزيادة المقلقة لاستعمال القنب لأغراض غير طبية أو علمية على مستوى العالم، واصفاً التصاعد في استخدام المواد الأفيونية قوية المفعول بـ"الكارثة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الدكتور "توفيق" إلى أن تقرير الهيئة لعام 2023 سيركز على موضوع دور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في القضايا المتصلة باستعمال المخدرات.

وأكد الدكتور "جلال توفيق"، أن مشكلة تقنين القنب الهندي ليست مشكلة الهيئة فقط، ولكنها مشكلة دولية وعلى أجندة كل المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض غير طبية، يعني أن هناك موجة قائمة على منظور حقوقي ومنظور اقتصادي أيضا، وهناك أيضا أهداف يمكن تفهمها ومنها التقليل من المتابعات القضائية وما يترتب على ذلك من سجن وأموال باهظة تصرف على هذه المتابعات.

وأكد رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أنه نظرا لخطورة ظاهرة استعمال الأفيون، فقد اختارت الهيئة لتقريرها القادم لعام 2023 موضوع استعمال الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات.

يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هو الجهاز المكلف بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات.